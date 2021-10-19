Muradiye'deki öğrenciler korona virüse karşı bilgilendiriliyor

Van'ın Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda korona virüs ve aşı seminerleri verilmeye devam ediyor.

İlçe merkezinde bulunan Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cumali Demirkol tarafından korona virüs hakkında seminer verildi. Seminerde korona virüsün ne zaman çıktığı, nasıl yayıldığı, korunma yöntemleri ve 18 yaşından küçük bireylerin nasıl aşı olabileceği hakkında bilgiler veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cumali Demirkol, “Okullarımızda, aile destek merkezlerinde ve camilerde vatandaşlarımıza korona virüs hastalığı ve pandeminin nasıl biteceğine dair eğitimler veriyoruz. Aşının faydalarını anlatıyoruz ve aşıya yönelik kararsızlığı önlemeye çalışıyoruz. Toplumun yüzde 80’ini aşılayarak pandemiden kurtuluş reçetemizi yazmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen başta Van Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Kaymakamımız Erkan Savar'a teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.