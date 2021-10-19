Vali Bilmez’den ‘Muhtarlar Günü’ mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Ülkemizde 19 Ekim tarihi, 19.10.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin örneği olan, devletimizin her mahalle ve köydeki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi duygular olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi, devletimizin kendilerine verdiği değerin en önemli göstergesidir. Hem milleti hem de devleti temsil etmek gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Van’ımızda görev yapan tüm mahalle muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar, işlerinde kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.

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