Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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KARABET GEÇİDİ BEMBEYAZ

VanBahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi de kar yağışıyla bembeyaz oldu. 45 Şubat 2020'de çığ düşmeleri nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bölgede yağan karla sürücüler, zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının ani düşüşüyle Van'ın Bahçesaray ilçesindeki dağlar da beyaza büründü. Geçen yıllarda kar nedeniyle kara yolunun 4 ay kapalı kaldığı Karabet Geçidi'nin yakınındaki dağların zirvesi, beyaz örtüyle kaplandı. Görentaş Jandarma Karakolu'ndan ekipler ise Bahçesaray yönüne giden sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-19 10:21:39



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