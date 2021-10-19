Van Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara anlamlı etkinlik

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 13 ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İskele Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Bilmez, muhtarlığın tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Muhtarların devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Vali Bilmez, “Cumhurbaşkanımız muhtarlarla buluşmaya karar verdiği zaman birçok kişi, 'Siz bu ülkeyi muhtarlarla mı yöneteceksiniz?' diye eleştirdi. Daha sonra o eleştiri yapanlar dahil herkes toplumla iletişim halinde olan muhtarlarla buluşmaya başladı. Cumhurbaşkanımız, muhtarların toplumda, kamu yönetiminde daha ciddiye alınması için talimatlar verdi. Belediyelerde muhtar daire başkanlıklarının, valiliklerde muhtarlarla ilgili birimlerin kurulması, bir vali yardımcısının muhtarlarla görevlendirilmesi, Muhtar Bilgi Sistemi'nin kurulması, tüm taleplerin elektronik ortamda alınması, muhtarlarımızın tüm idareciler tarafından muhatap alınması, dinlenmesi konusunda neredeyse bir çığır açıldı. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza muhtarların toplumdaki farkındalığını ve statüsünü artırmak için yaptıkları tüm hizmetlerden dolayı muhtarlar adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Muhtarların kamu kurumlarıyla güzel diyaloglar geliştirdiğini dile getiren AK Parti Van Milletvekili Arvas ise "Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir Cumhurbaşkanı ve Başbakan muhtarları makamına davet edip onlarla hasbihal etmemişti. 20 yıldır Cumhurbaşkanımız tüm bölge muhtarlarıyla görüşüyor” diye konuştu.

Etkinlik; kadın, hizmet süresi en fazla olan, en yaşlı ve en genç muhtarların konuşmasının ardından Dengbej Metin Barlık ve ses sanatçısı Elif Abalı’nın müzik dinletisiyle devam etti. Program, muhtarların halay çekip eğlenmesiyle son buldu.

Etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile muhtarlar katıldı.

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