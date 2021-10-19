Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (3)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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KARABET GEÇİDİ'NDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİME ULAŞTI

VanBahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde sabahtan itibaren başlayan kar yağışının şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Kar yağışı nedeniyle Van ve Bahçesaray yönüne gelen bazı sürücüler, yolda kalırken, bölgede etkili olan sis de görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-19 17:24:06



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