Pirreşit Dağı’na kar yağdı

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Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Pirreşit Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede dün etkili olan sağanak yağış, 3 bin 109 metre yüksekliğindeki Pirreşit Dağı’nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Pirreşit Dağı’nın zirvesi beyaza bürünürken, Muradiye ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

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