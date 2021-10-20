Başkan Akman, kahvaltıda muhtarlarla bir araya geldi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Burada bir açıklama yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, muhtarların yerel yönetimdeki yeri ve önemine dikkat çekti. Muhtarlık teşkilatının vatandaş ve yerel yönetim arasında önemli işlevler üstlendiğini hatırlatan Başkan Akman, muhtarlık müessesesinin, demokrasinin mihenk taşı olmakla birlikte milletin sesini temsil ettiğini kaydetti. Başkan Akman, “Sizler hem devleti hem de milleti temsil gibi önemli bir görevi yürütmektesiniz. Yürüttüğünüz fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin siz değerli muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarla sizleri ağırlaması hak ettiğiniz değerin göstergesidir” dedi.

Muhtarların, devletin halka görünen güler yüzü ve şefkat eli olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Halkın yönetime katılımının en önemli aracı yine sizlersiniz. Kamu hizmeti sunumu noktasında da lokomotif görevi görmektesiniz. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren siz değerli muhtarlarımız, özetle demokrasinin ve sistemin vazgeçilmez yapı taşısınız. Bu açıdan, devlet vatandaşa ulaşmak istediğinde size, vatandaş devlete ulaşmak istediğinde yine size müracaatta bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşımız sizleri en yakınındaki devlet temsilcisi pozisyonunda ve kendi içinden biri olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Akman ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, AK Partili belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, belediyenin mahallelerde yürüttüğü çalışmalar esnasında gösterdikleri işbirliği ve desteklerinden dolayı tüm mahalle muhtarlarına birer teşekkür plaketi verdiler. Türkmenoğlu ve Başdinç’in muhtarlara plaketini verdikleri sırada birer selamlama konuşması yapmalarının ardında, kahvaltı programı hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.

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