VEDAŞ heyetinden muhtarlara ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yöneticileri, hizmet bölgesinde görev yapan muhtarları ziyaret etti.

Muhtarlar Günü kapsamında gerçekleşen ziyaretlere ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Vatandaşlarımızın taleplerini ilk elden iletebildiği muhtarlarımız, şirketimizin de en önemli paydaşları arasındadır. Merkez ve kırsal bölgelerde yaptığımız çalışmaların takvimini muhtarlarımızla paylaşıyor, koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yöneticilerimizin tamamı muhtarlarımızla 7/24 iletişim içerisinde olduğu gibi muhtarlarımız için kurduğumuz VIP hat ile de çağrı merkezimizden onlara özel iletişim hizmeti vermekteyiz. Muhtarlar ile güçlü bağlar kuran kurumların daha başarılı olacağına inanıyor, muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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