Van polisi, muhtarların talebine kayıtsız kalmadı

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen talep üzerine mahalle muhtarının bilgisayarının bakımını yaptı.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İskele ve Yalı Mahalle muhtarlıklarının taleplerine kayıtsız kalmadı. Polis ekipleri, hizmetlerde kullanılan bilgisayarların bakımını Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde yaptırdıktan sonra tekrar muhtarlara teslim etti.

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