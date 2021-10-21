Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ Müdürü Kaplan: “Türkiye’nin su ajansına ihtiyacı var”

İHA

VASKİ Müdürü Kaplan: “Türkiye’nin su ajansına ihtiyacı var”

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarının etkilerine değinerek, "Türkiye’nin su ajansına ihtiyacı var” dedi.
Avrupa Birliği IPA II Hibe Anlaşması kapsamında İLBANK Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” 10 seçili büyükşehir belediyesinin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Projenin yerel yönetimlere teknik destek sağlanması amacıyla 1113 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya'da "Sürdürülebilir Şehirler Projesi Eğitim Programları 4" kapsamındaki toplantıya VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin ve kurum yetkilileri de yer aldı. Düzenlenen eğitim toplantısı iki oturumda gerçekleştirilerek; proje uygulamasında deneyimlenen modeller hakkında bilgi paylaşımı, Entegre Kentsel Su Yönetim Planı ve AB görünürlük kuralları ve yönergeleri ile ilgili şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Düzenlenen toplantının ikinci oturumunda sunum yapan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, "Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı (EKSYP)” çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak, projeyle birlikte eksikliklerin ve stratejilerin daha önce belirlenmesinde rol oynadığını, bu doğrultuda VASKİ’nin dinamik genç ekiple iyi çalışmalar çıkardıklarını kaydetti. Kaplan, "Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarının etkileriyle ve doğadan alınan geri sinyaller sonucu “Sürdürülebilir Şehirler Programı” kapsamında, “Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı” çalışmaları bu yıl içerisinde yaşadığımız kuraklık sürecinde bu proje bizler açısından çok değerliydi. Özellikle projeyle birlikte bütün su paydaşlarının bir araya gelmesi, suyun her çeşidinin bir arada değerlendirilmesi ve suyun yönetilebilmesi adına farkındalık oluşturdu” dedi.

“Türkiye’nin su ajansına ihtiyacı var”
Avrupa’da bulunan su ajanslarını örnek göstererek, Türkiye’de de su ajansı kurulması gerektiğinin altını çizen Kaplan, “Özellikle ülkemizde bulunan kalkınma ajanslarına dikkat çekmek istiyorum; son yıllarda projelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını görüyoruz. Dolasıyla suyun geleceğini korumak, suyu doğru kullanılması ve projelerin hızlı desteklenmesi adına su ajansının kurulması bizler açısından alternatif bir adım olacaktır. Özellikle ajans ile birlikte projeler için kredi arama mecburiyetinde kalmayacağız. Bu doğrultuda ajansın kurulması yönünde farkındalık oluşturulması gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“ASELSAN ile sözleşme aşamasına geldik”
Türkiye’de güneş enerjisi verimliliği konusunda Antalya’dan sonra Van’ın geldiğini dile getiren Kaplan, “Mevcuttaki enerjiyi doğru yönetmek kavramından yola çıkarsak; enerjiyi doğru yönettiğimiz takdirde, suyu da doğru yönettiğimizi gördük. Enerjinin doğru yönetilmesi için tüm paydaş kurumlarımızla birlikte ASELSAN ile yeni uygulamaya alacağımız yeni yazılımla sözleşme aşamasına geldik. Enerjiyi uzaktan yapay zekayla yönetme yazılımı üzerine anlaşmaya vardık. ‘Ölçemediğinizi yönetemezsiniz’ prensibinden hareketle suyu ölçerek veya tespit ederek uzaktan sizin adınıza yönetecek yapay zekayla yönetmekten bahsediyorum. Bu sistemi VASKİ’de 384 noktada devreye alacağız. Şu an prototip olarak iki ayrı tesisimizde kurarak daha sonra finansman desteği ile birlikte bütün noktalara sistemi kurmayı hedefliyoruz. Özellikle stratejimizi belirlerken ve seçili alanı seçerken ilk olarak prensibimiz; doğru yönlendirme, stratejinin doğru belirlenmesi, gelecekteki projelerimize destek sağlanması, finans temini ve imkânların doğru kullanılması noktasında önemli katkılar edindik. Bundan dolayı projenin desteklenmesinden dolayı Dünya Bankası’na ve İLBANK yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin ve projeye katkıda bulunan tüm VASKİ personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi parklara yeni sosyal donatılar kurdu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi parklara yeni sosyal ...
Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Muradiye'de bilim fuarı düzenlendi
Muradiye’de Mevlid-i Nebi Haftası düzenlendi
YEREL HABERLER Muradiye’de Mevlid-i Nebi Haftası düzenlendi
Başkale’de ‘bilim fuarı' heyecanı
YEREL HABERLER Başkale’de ‘bilim fuarı' heyecanı
Evde 76 bronz sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Evde 76 bronz sikke ele geçirildi
Van art arda depremlerle sallandı
YEREL HABERLER Van art arda depremlerle sallandı
Van polisi, muhtarların talebine kayıtsız kalmadı
YEREL HABERLER Van polisi, muhtarların talebine kayıtsız kalmadı
Van’da 6 dakika arayla iki ayrı deprem
YEREL HABERLER Van’da 6 dakika arayla iki ayrı deprem
FLAŞ -2
YEREL HABERLER FLAŞ -2
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Van polisi minik öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Van polisi minik öğrencilerle bir araya geldi
İnternet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler jandarma engeline takıldı
YEREL HABERLER İnternet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler jandarma ...
VEDAŞ heyetinden muhtarlara ziyaret
YEREL HABERLER VEDAŞ heyetinden muhtarlara ziyaret
Tuşba Belediye Meclisi, 2022 yılı mali bütçe ve performans programını onayladı
YEREL HABERLER Tuşba Belediye Meclisi, 2022 yılı mali bütçe ve ...
Milletvekili Arvas, Erdoğan’sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas, Erdoğan’sız bir Türkiye tahayyül ...
Van’ın tarihi Sobacılar Çarşısı’nda hareketli sezon
YEREL HABERLER Van’ın tarihi Sobacılar Çarşısı’nda hareketli sezon
Başkan Akman, kahvaltıda muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Akman, kahvaltıda muhtarlarla bir araya geldi
'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği geçişler olmadı'
YEREL HABERLER 'Kabil'deki gelişmelerden sonra dünyanın beklediği ...
Van'da kafes avcılığı yapan 5 kişi jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Van'da kafes avcılığı yapan 5 kişi jandarmaya takıldı
Van'da öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' eğitimleri
YEREL HABERLER Van'da öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' ...
Pirreşit Dağı’na kar yağdı
YEREL HABERLER Pirreşit Dağı’na kar yağdı
Van'da metruk evlerde 164 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da metruk evlerde 164 kaçak göçmen yakalandı
Van’da 164 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 164 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı/ Ek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.