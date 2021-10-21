Van Milletvekili Gülaçar, Turkovac aşısı için gönüllü oldu

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, salgınla mücadelede yerli aşı Turkovac'ın Faz3 çalışması için gönüllü oldu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle geliştirilen Turkovac aşısının Faz3 çalışmaları devam ediyor. Faz3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı merkezlerden biri olan Ankara Şehir Hastanesinde Turkovac gönüllülerinden biri de AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar oldu.

Hastaneye gelerek Turkovac aşısını yaptıran Milletvekili Gülaçar, herkesi aşı olmaya davet ettiğini belirterek, Van ilinin de korona virüsle mücadelede Turkovac Faz3 çalışmaları kapsamında pilot illerden biri olduğunu söyledi. Van’ın da pilot iller arasında olmasının önemli olduğunu ifade eden Milletvekili Gülaçar, “Vatandaşlarımızı, güzel insanlarımızı Turkovac aşı çalışmalarında gönüllü olmaya devam ediyorum. Allah bütün insanlığı korona virüs belasından kurtarsın inşallah” dedi.

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