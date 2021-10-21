Jandarma kontrol noktasında aşı uygulaması

Van'ın Erciş ilçesinde mobil ekipler, jandarma kontrol noktasında korona virüs aşısı olmak isteyen vatandaşlara aşı yaptı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre vaka sayısının en düşük olduğu illerden Van'da salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Erciş Kaymakamlığının talimatıyla oluşturulan mobil sağlık ekipleri, ilçenin girişindeki jandarma kontrol noktasında aşı standı kurdu.

Burada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kontrollerini yapan ekipler, isteyen vatandaşlara aşılarını yaparken, aşı olmak istemeyen vatandaşları da ikna etmeye çalışıyor. Aşı çalışmalarına katılan Dr. İhsan Toprak, kaymakamlığın desteğiyle ilçenin belirli noktalarına aşı standı kurduklarını söyledi. Güvenlik noktalarında, okullarda, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda, camilerde aşı çalışması yürüttüklerini anlatan Toprak, "Jandarmamız ile seyahat eden vatandaşlarımıza aşı olup olmadıklarını sorduk. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı ambulansa alıp aşılarını yaptık. Aşı yaptırmak istemeyenleri de ikna etmeye çalıştık. Çalışmalarımıza destek sunan kaymakamlığımız da aşı yaptıran vatandaşlara çiçek takdiminde bulundu" dedi.

Vatandaşlardan Baran Doğan ise daha önce aşı olmak için vakit bulamadığını ifade ederek, "Kontrol noktasında sağlık ekipleri aşı olup olmadığımı sordular. Aşı olmadığımı söyledim. Vakit bulamıyordum. Beni mobil araca aldılar ve aşımı oldum. Gösterdikleri ilgiden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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