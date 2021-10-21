ÇOGEP kapsamında Akdamar Adası’nı gezdiler

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Van İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 80 öğrenciye Akdamar Adası’nı gezdirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden tapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ÇOGEP "Bizimle Gülümse Van” projesi kapsamında, Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki 80 öğrenci ve 4 öğretmenle Akdamar Adasına kültür gezisi yapılmıştır. Bu tür etkinlikler bundan sonrada devam edilecektir” denildi.

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