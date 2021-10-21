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Van'da ailelerden evlatlarına çağrı: Gelin, teslim olun

DHA

Van'da ailelerden evlatlarına çağrı: Gelin, teslim olun


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da terör örgütü PKK´nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattıkları eylem, 23'üncü haftada da sürdü. Türk bayrağı ile slogan atarak yürüyen aileler, HDP İl Başkanlığı binasına girmeye çalıştı. Polisin içeriye girmelerine izin vermediği aileler, evlatlarına 'teslim olun' çağrısı yaptı.
Çocuklarını terör örgütü PKK´nın kaçırdığını belirten aileler, 23'üncü haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları Kurtlara, Kuşlara Bırakın', 'Çocuklarımızı İstiyoruz', 'Anneler Nöbette', 'Artık Yeter Yakamızdan Düşün', 'Çocuklarımız Kimsenin Piyonu Olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.
HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, binaya girmek istedi ancak polis ekipleri engelledi. Sinir krizi geçiren bazı anneleri, polisler güçlükle sakinleştirdi.
'SENİN İÇİN AYAKTA DURACAĞIM'
Eyleme 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, gözyaşı dökerek kızına 'teslim ol' çağrısı yaptı. Mide kanseri olduğunu belirten Sancar, şunları söyledi:
"Bu acının içinde yaşıyoruz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı, tükendim. Hem bizim evlatlarımızı götürüyorlar hem de telefonla bizi çekiyorlar. Müzik sesiyle bizim sesi bastırmaya çalışıyorlar. Ama güçlü duracağız. Şeyma senin için ayakta duracağım. Ciğerim yanıyor, içim paramparça olmuş Şeyma. Kızım, sen bana anne demeyi unutmuş musun? Ben senin annenim. Senin kokunu özlemişim. Gel teslim ol, bir kez de olsa sana sarılayım, Allah benim canımı alsın artık. Hastayım, kızım."
'ANNEM SENİ GÖRMEDEN ÖLDÜ'
7 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Fetullah için eyleme katıldığını söyleyen Nurullah Yıldırım ise, "Buradan kardeşime sesleniyorum; gel teslim ol. Annem onun için çok çile çekti. Dayanamadı, öldü. Onu görmeden öldü. Bu devlet, bizim devletimizdir. Başka bir devletimiz yoktur. Geri gel, babamız yaşlı. HDP seni kandırıp dağa götürdü. Sana bir dükkan da açmıştık. Senin için bu eyleme katıldım. Gel teslim ol" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-10-21 15:01:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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