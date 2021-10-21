Van'da, 16 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)- VAN'da, uyuşturucu ticaretinden hakkında 16 yıl 8 ay hapis ile 7 bin 500 TL para cezası bulunan Ö.S., polis operasyonuyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinden hakkında 16 yıl 8 ay hapis ile 7 bin 500 TL adli cezası bulunan Ö.S.'yi saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-21 15:07:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.