Cinayet şüphelisi İran'da yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde cinayetten aranan M.V.K., İran'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi.

Erciş ilçesi Evbeyli Mahallesi´nde yaklaşık 2 ay önce 'Ateşli silahla kasten adam öldürme' olayına karışan M.V.K.'nin yapılan istihbarı çalışmalarla İran'a kaçtığı tespit edildi. İranlı yetkililerle mülki ve adli makamlar aracılığı ile yapılan yazışmalarla M.V.K. 4 gün önce yakalanıp Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na getirildi. Burada güvenlik güçleri tarafından teslim alınan M.V.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2021-10-21 17:37:44



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