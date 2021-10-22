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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GİMER’den bin çocuğa kırtasiye yardım

İHA

GİMER’den bin çocuğa kırtasiye yardım

Van'ın Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan “Bir Kalem Bir Umuttur” kampanyası kapsamında toplanan kırtasiye ürünleri çocukların yüzünü güldürdü.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve 2019 yılından bu yana birçok iyilik ve sosyal yardım çalışması yürüten Gürpınar İyilik Merkezinin (GİMER) öncülük etmiş olduğu “Bir Kalem Bir Umuttur” kampanyası ile bin çocuğun kırtasiye ihtiyacı karşılanacak. Çocuklara daha güzel imkânlar sunmak için hazırlanan “Bir Kalem Bir Umuttur” kampanyasına Gürpınar İlçe Tabur Komutanlığı başta olmak üzere birçok hayırsever destek verdi. Belirlenen dağıtım programı kapsamında ilk olarak Hamurkesen, Işıkpınar, Hacıköy ve Günbaşı mahallelerinde bulunan okullardaki öğrencilere dağıtıldı.
Gürpınar İlçe Tabur Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla başlanan dağıtım çalışması kısa süre içerisinde tamamlanacak.
Kırtasiye dağıtım programına katılan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, GİMER aracılığıyla gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini kaydetti. Ürettikleri projelerle çocukların gönüllerine dokunduklarını kaydeden Başkan Tanış, “Gönül belediyeciliği kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız. Bu anlamda da çalışmalarımızı yapıyor ve projelerimizi üretiyoruz. Bugünde üzerinde uzun süredir çalıştığımız ‘Bir Kalem Bir Umuttur’ kampanyası kapsamında topladığımız kırtasiye ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın mutlulukları yüzlerine yansıyor, bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu anlamda kampanyanın ilk anından itibaren bizlere en büyük desteği sağlayan İlçe Tabur Komutanımız Binbaşı Ahmet Tevfik Altunel ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Öğrencilerimiz için çaba gösteren tüm hayırseverlerimize de minnettarım” dedi.
Dağıtım programına İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Ahmet Tevfik Altunel ve askeri personel katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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