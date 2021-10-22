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Van depremin üzerinden 10 yıl geçti, acılar halen taze

DHA

Van depremin üzerinden 10 yıl geçti, acılar halen taze


Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'da 10 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin acıları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Depremde eşi, 3 çocuğu ve yeğeninin mezarlarını haftanın iki günü ziyaret edip dua eden Mahmut Büyükaslan (52), "Allah hiçbir kuluna böyle acılar yaşatmasın" dedi. 
Van, 23 Ekim 2011'de saat 13.41'de 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Geniş bir alanda hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in üçte birlik bölümü enkaza dönüştü. Van, 9 Kasım´da da 5.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.
Yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları, aradan 10 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Erciş ilçesinin Van Yolu Caddesi'nde yaşayan ve depremde eşi Fatma (36), kızı Elif Eda (13), oğulları Çağrı Orkun (15) ve Muhammed Özkan (7) ile yeğeni Hilal Büyükarslan'ı (13) kaybeden Mahmut Büyükaslan da onlardan biri. Yakınlarının bulunduğu Halim Hoca Mezarlığı'nı haftanın 2 günü ziyaret edip, dua okuyan fırıncı Büyükaslan, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
HAFTADA 2 GÜN KABİR ZİYARETİ 
Büyükaslan antrenörlüğünü yaptığı Erciş Belediyespor ile 7.2 büyüklüğündeki ilk deprem sırasında maçta olduğunu belirterek, "Erciş Belediyespor´un, Van Yol Spor ile maçı vardı, biz de sahadaydık. İşte o esnada deprem oldu. Hemen evimizin olduğu 5 katlı Ereksan binasına geldik. Geldiğimizde binalarımızın yıkıldığını gördük. Ailem, akrabalarım enkaz altında kalmıştı. Tabi tarifi imkansız bir çaresizlik içindesiniz, o esnada büyük acılar yaşıyorsunuz. Çocuklarım, eşim ve yeğenim olmak üzere aynı aileden 5 yakınımı kaybettim. Enkaz altında kalan yakınlarımı 3 gün sonra enkazdan çıkarabildik. Tabi bu sıkıntılı süreçte devletin şefkat elini gördük. Hep yanımızda oldular, her daim bize destek oldular. Bugün 23 Ekim 2011 depreminin 10´uncu yılı ve bizim acılarımız hala çok taze. Acılar unutulmuyor. Haftada 2 defa eşimin ve çocuklarımın olduğu Halim Hoca kabristanına gelip dua edip, teselli buluyorum. Mezarların bakımını yapıp, suluyorum. Allah hiçbir kuluna böyle acılar yaşatmasın. Bu süreçte yanımızda olan devletimizi Allah var etsin" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-10-22 12:40:28

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