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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ailesini kaybetti, yaşam mücadelesini kaybetmedi

İHA

Depremde ailesini kaybetti, yaşam mücadelesini kaybetmedi

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 yılında yaşanan depremde annesi, babası ve kardeşini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Kasım Karakaş, yaşam mücadelesinden hiç vazgeçmedi.
Erciş ilçesinde 10 yıl önce yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde babası Şivan, annesi Hurma ve kız kardeşi Gülendam Karakaş'ı kaybeden, kendisi de 15 saat sonra enkazdan ağır yaralı kurtarılan 37 yaşındaki Kasım Karakaş yaşam mücadelesini sürdürüyor. Depremden sonra birçok ameliyat geçiren ve vücudunda hala depremin izlerini taşıyan Karakaş, belediyenin çay bahçesinde işe başladı. Karakaş çalışarak hem ayaklarının üzerinde duruyor hem de kız kardeşleri Gülsüm ve Gülbibi'ye destek oluyor.

"Üstümde moloz, kolumda babam vardı"
2011 yılında depremden bir ay önce köyden Erciş'e taşındıklarını ve deprem günü pazar olduğu için işe gitmediğini anlatan Karakaş, şöyle devam etti:
"Evde ailemle oturuyorduk. Evde 10 kişi vardı. Annem, babam, kız kardeşlerim, ablam ve yeğenlerim. Salonda babamla ikimiz sohbet ediyorduk. Diğerleri mutfakta oturuyordu. Şiddetli bir sarsıntı oldu ve ayakta duramadık. İçinde olduğumuz bina yıkıldı. Bir anda her şey kararmaya başladı. O an bayılmışım, kendime geldiğimde üstümüzde moloz yığınları ve sol kolumda babam vardı."
Karakaş, o sırada çok korktuğunu ve kendi kendine, "artık her şey buraya kadarmış" dediğini aktardı. Babasının depremde molozların arasında kollarında hiç hareket etmeden durduğunu dile getiren Karakaş, "İkinci depremi o an yaşadım çünkü babam kollarımda ölmüştü. Hepimiz enkaz altında kalmıştık. Ablam ve yeğenlerim 5 saatlik bir çalışma ile çıkarıldı. Babam, annem ve kız kardeşim ölmüştü. Beni de Erzurum'a sevk ettiler, altı ay Erzurum'da tedavi gördüm. Çok sayıda operasyon geçirdim. Kalça kemiğim, kolum ve vücudumdan ameliyatlar oldum. Bu altı ayın iki ayını yoğun bakımda geçirdim" ifadelerini kullandı.
Karakaş, tedavisinin ardından hafıza kaybı yaşadığını ve Erciş'e döndüğünde kimseyi tanımadığını anlattı. Yaklaşık 1,5 ay evde yattığını, daha sonra Van'da 78 ameliyat daha geçirdiğini belirten Karakaş, "Tedaviler sonucu değneklerle dolaşmaya başladım. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Psikolojik sorunlar yaşadım ve intihar etmeyi bile düşündüm. Doktorların tavsiyesi ile sık sık spor yaptım ve toparlanmaya başladım. Ailemin de desteğiyle o sıkıntılı süreci yavaş yavaş atlattım. Şu an yürüyebiliyorum, çalışabiliyorum" diye konuştu.

"Yaşam mücadelemi veriyorum"
Karakaş, hafızası yerine geldikten ve sağlık sorunlarını atlattıktan sonra belediyenin çay bahçesinde işe girdiğini belirtti. Şimdi yaşadığı zor süreci geride bıraktığını ve geleceğe umutla baktığını vurgulayan Karakaş, "Hayat benim için ne kadar zor geçse de o günleri ne kadar unutamazsam da çalışıp ekmek paramı kazanıyorum. Geride kalan kız kardeşlerime destek olup yaşam mücadelemi veriyorum. Ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kendime yeni bir düzen kurdum. Allah bir daha ne bize ne de başkasına böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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