Van’da ‘meme kanseri’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında seminer düzenledi.



Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentte yaşayan kadınları sağlıktan sosyal hayata, eğitimden spora birçok alanda bilgilendirmeye devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in teşvikleri ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) işbirliği ile 131 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Elite World Hotel'de seminer düzenlendi. Düzenlenen seminere Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’in eşi Bilgin Bekmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin eşi Duygu Şevli, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Haluk İliklerden, KADEM Van Temsilcisi Gamze Biçek Bozdoğan, kamu ve özel kurumların kadın temsilcileri ile kadınlar katıldı.



Seminerin açılış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, meme kanserinin tedavi edilebilir ve erken teşhisi mümkün olan bir hastalık olduğunu belirterek, kadınların her yıl düzenli olarak doktora ve sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerektiğini söyledi. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riskinin bulunduğunu söyleyen Meral Bilmez de, “Meme kanserinin farkındalığı çok önemli. Kadınlarda fazla görülen bir kanser türü maalesef. Meme kanseri tedavi edilebilir ve erken teşhisi mümkün olan bir hastalıktır. Bu yüzden sık sık kontrollerimizi yapıp çevremizdeki kadınları da buna teşvik edelim. Kontroller konusunda aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve hastanelerimiz ücretsiz hizmet veriyor” dedi.



Açılış konuşmalarının ardından İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Osman Toktaş, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nurşen Toprak, meme kanserinde erken teşhisin önemi, tarama yöntemleri, tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı. Slayt gösteri şeklinde yapılan sunumda, kadınlara kendi kendine meme muayenesi ve kanser bulguları fotoğraf ve videolarla anlatıldı.

Soru ve cevap şeklinde sona eren seminerde kadınlara meme kanserinin rengini simgeleyen pembe maske ve kurdeleler dağıtılırken, müzik dinletisi sunuldu.

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