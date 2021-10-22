Van'da durdurulan bir araçta 'Thor' ile yapılan aramada 40 kilo eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde uygulama noktası oluşturup, yol kontrolü gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-22 18:36:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.