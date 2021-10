Başkan Akman’dan Van depreminin yıl dönümü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van depremlerinin 10. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinden meydana gelen ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yaralanmasına yol açan Van depremlerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, herkesin geçmişteki bu acı tecrübelerden ders alması gerektiğini söyledi. Ülkemizin bir gerçeği olan deprem felaketlerine karşın daha duyarlı ve bilinçli olunmasını isteyen Başkan Akman, “Bu acılardan ders çıkararak depreme karşı hazırlıklı bir toplum haline gelebilmek için daha hızlı hareket etmemiz gerekir” dedi.

Niteliksiz yapılaşmanın en vahim sonuçlarını depremlerde yaşadıklarını kaydeden Başkan Akman, afetlerin oluşmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. ‘Deprem öldürmez bina öldürür’ sözünün unutulmamasını da isteyen Başkan Akman, “Yaşadığımız bu depremler bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz ve özellikle bölgemiz deprem riski altındadır ve biz bu gerçeği göz ardı etmeden şehirleşmek, yapılaşmak ve yaşamak zorundayız. Depremler her zaman olacaktır. Önemli olan bu depremlerde can kaybının olmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler olarak deprem ve diğer felaketlerde can ve mal kaybının yaşanmaması, kan ve gözyaşının akmaması için yasal mevzuatların kendilerine verdiği tüm yetkileri uygulamakta kararlı olduklarının altını çizen Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak depreme dayanıklı yapılar ve yerleşim alanlarının oluşturulması konusunda tüm hassasiyetimizi gösteriyoruz. Bu vesileyle 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de yaşanan depremlerinin yıl dönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

