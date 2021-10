Van’da Miyazaki Koru Parkı açıldı

Van’da 9 Kasım’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin anısına yapılan park törenle hizmete açıldı.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için geldiği Van'da, 9 Kasım 2011'de yaşanan ikinci depremde kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin adı birçok yerde yaşatılıyor. Edremit Belediyesi tarafından yapılan Miyazaki Koru Parkı, Japon Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun da katılımıyla hizmete açıldı. İlk olarak anıta çelenk bırakan Büyükelçi Kazuhiro, daha sonra Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’dan park hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 yıl önce Van’da meydana gelen 2 depremde 644 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin de yaralandığını anımsattı. Depremin 10’uncu yıl dönümü nedeniyle iki gündür AFAD Başkanlığı öncülüğünde farkındalık oluşturmak, afet risklerini analiz etmek üzere çeşitli çalışmaların yapıldığını ifade eden Bilmez, “Bugünde hem depremin onuncu yılını anmak, aynı zamanda 10 yıl önce Japonya'da meydana gelen depremi anmak ve yeni depremlere hazırlıklı olmak, depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle, minnetle anmak için bu etkinlik Edremit Belediyemiz tarafından düzenlendi. Geçen sene Miyazaki Anıtı burada yapılmıştı. Çevre düzenlenmesi de bu sene tamamlandı. Geçen sene de Japon Büyükelçisi bizi yalnız bırakmadı, bu sene de bizi yalnız bırakmadılar” dedi.

Van’ın 10 yıl önce ciddi bir deprem yaşadığına değinen Vali Bilmez, “Bu depremin yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK örgütleri ve tüm Türk milleti tek yürek oldu. Belki de tarihte yaraları en hızlı sarılan deprem oldu. Çok kısa bir sürede Van eskisinden daha iyi hale getirildi. Kısa bir sürede 25 bin konut yapıldı. Yüzlerce iş yerleri, okullar, camiler yapıldı. Onun için depremde bizi yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza ve Japonya’dan AAR Japan’ı temsilen buraya gelen ve ikinci depremde hayatını kaybeden Miyazaki olmak üzere herkesi minnetle ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Miyazaki ismi, Van depremzedeleri başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan herkesin kalbinde daima olacaktır"

AFAD Genel Başkanı Yunus Sezer ise 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de meydana gelen depremlerde AFAD olarak yapılan çalışmalara değindi. Böyle acıların yaşanmaması adına AFAD olarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Sezer, vatandaşların da üzerine düşen görevleri yerine getirmesini istedi. Sezer, “Japon kardeşimiz Miyazaki’nin binlerce kilometre öteden, anavatanı Japonya’dan kalkıp ülkemize gelerek Van’da, depremin yaralarını sarma çabalarına katılmış olması çok değerlidir. Deprem için Türkiye'ye gelen Dr. Miyazaki, burada hastaların tedavisi için gönüllü olarak çalışmaya başladı. Görevde bulunduğu süre Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle Müslüman olmamasına rağmen bir Müslüman gibi kurban kesip, et dağıtan Miyazaki kardeşimiz, bölge halkının ve Türk toplumunun büyük sevgisini kazandı. Kardeşimiz Miyazaki, maalesef Van depreminin ardından meydana gelen artçı sallantılarda göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Türkiye ile Japonya’nın bu dostluğu içten şekilde karşılıklıdır. Van depreminden birkaç ay önce de Japonya’nın en ölümlü depremlerinden biri olan büyük doğu Japonya depremi yaşanmıştı. Bu depremde de Türkiye, Japonya’nın yardımına koşmuştu. 33 kişilik AFAD ekibimiz, Japonya’ya ilk giden ve nükleer santralden yayılan radyasyon tehlikesine rağmen bölgede en uzun süre çalışan ekip olmuştu. Ne mutlu ki iki ülke olarak biz böyle bir insani yaklaşıma ve gönül bağına sahibiz. Birbirimiz için canlarımız pahasına yardıma koşuyoruz. Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk ve iş birliği çerçevesinde Van'da yürüttükleri üstün çalışmalarla Türk halkının gönlünü bir kez daha fetheden bu fedakâr ismi, her zaman şükran ve hürmetle hatırlayacağız. Miyazaki ismi, Van depremzedeleri başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan herkesin kalbinde daima olacaktır” diye konuştu.



"Edremit ve Van halkına teşekkür ediyorum"

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro da, Miyazaki’nin 2011 yılında Tohoku bölgesini vuran büyük doğu Japonya depreminde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeden alınan desteklerden etkilendiğini vurgulayarak, “Bu vasıtayla sivil toplum kuruluşu olan AAR Japan Mültecilere Yardım Derneği’ne katılmıştır. Van’daki depremin ardından hızla afet bölgesini ziyaret etmiş ve yoğun yardım faaliyetleri ile çok sayıda vatandaşa ulaşmıştır. Bugünden tam 10 yıl önce depremlerde hayatını kaybeden Van vatandaşlarına ve Japonya’dan gelerek maalesef hayatını kaybeden Atsushi Miyazaki’ye rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca bu parkın yapılmasına emeği geçen Edremit ve Van halkına teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, hükümetin Van depremlerinde dünyada emsali görülmemiş bir çalışma ortaya konduğunu belirterek, “Şu an dünyada bir afet olduğu zaman Türkiye’nin AFAD kurumundan yardım talebinde bulunuyorlar. Yine bir Japon gönül elçisi olan Miyazaki’nin ilimize gelip, depremin enkazı altında vefat edilişi de Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun bir numunesidir” dedi.



"Miyazaki Van depremi için ilk ekibe gönüllü oldu"

AAR Japan Yardımlaşma Derneği Başkanı Yoshiteru Horie ise Dr. Atsushi Miyazaki’nin Van depreminden sonra bölgeye gönderilecek ilk ekibe dahil olmak için gönüllü olduğunu dile getirerek, “Sakin bir mizaca sahip olan Miyazaki, AAR Japan çalışanı olarak katılacağı ilk yurtdışı yardım çalışması sebebiyle heyecanlı ve yardım çalışmalarına katılmaya çok istekliydi. Miyazaki, otel odasında bir sonraki yardım çalışmasına hazırlanırken, depremin artçı şoklarından birinde otel binası ne yazık ki tamamen yıkıldı. Biz, Japonya'da bu elim haberi aldığımızda, ne olduğuna inanamadık ve tüm kalbimizle en azından yaşıyor olması için dua ettik. Yorulmak nedir bilmeyen Türk kurtarma ekibinin tüm çabalarına rağmen Miyazaki ne yazık ki hayatta kalmayı başaramadı. Miyazaki'nin trajik vefatından sonra ailesine ve AAR Japan çalışanlarına hitaben Türk halkından alınan yüzlerce taziye ve içten mesajları burada okuyacak olsak saatler yetmeyecektir. Miyazaki'nin ailesi ve tüm AAR Japan personeli adına ve mirası iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin değerli bir parçası haline gelen bir Japon meslektaşımız tarafından alçak gönüllü bir çabanın hatırlanması adına, Türk halkına ve hükümetine en büyük şükran ve saygılarımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, Japonya ile Türkiye’nin tüm dünyaya insanlık dersini Van’dan vereceklerini belirterek, “Bugün, Edremit’ten tüm Türkiye’ye, Türkiye’den de tüm dünyaya bir kardeşlik, dostluk, vefa örneğinin seslenişini hep birlikte yapıyoruz. Japonya ile Türkiye tüm dünyaya insanlık dersini bugün Van’dan seslenerek verecektir. Bu anlamda bu parkımızın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, bu anlamlı günün tüm dünyaya hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Japon Büyükelçi ve protokol üyeleri parkı gezdi.

