Göçmen kaçakçılığından aranıyordu, hırsızlık yapınca yakalandı

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan şüpheli, hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2 iş yeri, kurum ve otomobilden hırsızlık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Toplam 1600 lira ve 1500 lira değerinde cep telefonu çaldığı belirlenen ve hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan arama kaydı bulunan şüpheli, İpekyolu ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-10-23 15:27:12



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