Van Spor FK - Sivas Belediye Spor: 0-3

Behçet DALMAZ / VAN, (DHA) -

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER:Yakup Özhan, Anıl Küçükkaraca, Sinan Bilen

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, Emrah Tacir xx, Fatih Somuncu xx, Hamza Küçükköylü xx, Furkan İnce xx (Dk.46 Baran Basur x), İsmet Kavuşçu xx, Kerem Hakan Vapurluoğlu xx, Oktay Aydın xx (Dk. 66 Kubilay Akyüz x), Güney Tutcuoğlu xx (Dk.53 Selim Kayacı x), Barış Gök x, Yakup Demir xx (Dk.53 Berat Çetinkaya x)

SİVAS BELEDİYE SPOR: Taha Cengiz Demirtaş xx, Gökhan Çetinus xxx (Dk.35 Hakan Can Çimen xx), Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx, Alpay Kolçaklı xxx, (Dk.80 Abdullah Topkara x), Ozan Kılıçoğlu xxx (Dk.80 Oğuzhan Bozkurt x), Sinan Õzkan xxx, (Dk.68 Mustafa Aydın x), Eşref Korkmazoğlu xxx, Yücel Candemir xxx, Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xxx (Dk.80 Muhammet Furkan Işık x)

GOLLER: Dk. 36 Hakan Can Çimen, Dk.49 Alpay Koçaklı, Dk.78 Mustafa Aydın (Sivas Belediye Spor)

SARI KARTLAR:Oktay Aydın (Van Spor FK), Alpay Kolçaklı, Yücel Candemir (Sivas Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, ligin 9'uncu haftasında Sivas Belediye Spor'u konuk etti. Ev sahibi takım, rakibine karşı maçın ilk 15 dakikasında daha bir oyun sergiledi ancak yakaladığı mutlak gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Rakip takım da bu dakikadan sonra oyun kurmaya başladı ve 36'ncı dakikada Hakan Can Çimen attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında ev sahibi takıma karşı daha iyi bir oyun sergileyen Sivas Belediye Spor, 49'uncu dakikada Alpay Koçaklı ve 78'inci dakikada Mustafa Aydın'ın attığı iki golle maçı 3-0 kazandı.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-23 16:57:32



