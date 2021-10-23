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AFAD Başkanı Sezer'den Van'da sel bölgesinde inceleme

DHA

AFAD Başkanı Sezer'den Van'da sel bölgesinde inceleme


Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Van'da 31 Temmuz'da selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Selden etkilenenlerle bir araya gelen Sezer, evleri yıkılanların yeni evlerinin en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.
AFAD Başkanı Sezer, beraberindeki AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel´i; Esenyamaç Mahallesi'nde Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak karşıladı. AFAD Başkanı Sezer ve beraberindeki heyet, 31 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Sezer, burada bölge halkı ile bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Başkan Sezer, Esenyamaç için gerekeni yapacaklarını belirterek, "DSİ, valilik ve AFAD olarak burada ne yapılacaksa bunu yerinde yapmak için geldik. İnşaat çalışmaları ve evleri yıkılan vatandaşlarımızın evlerinin kısa sürede yapılması için buradayız. Evlerin yapılması için hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Ben daha önce Kırıkkale valisiydim. Buradaki sel görüntülerini izlerken hepimiz çok üzüldük. Ayını coğrafyanın, aynı dinin, aynı düşüncenin insanıyız. Van´da deprem olduğu zaman İstanbul´un İzmir´in kalbi sızlar. Biz birbirimizi seven bir milletiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Devletsizlik çok zor bir durumdur. Bunu geçen hafta Suriye´yi ziyaret ettiğimizde gördük. Milyonlarca insan oralarda çok perişan, kamplarda çadırlarda yaşıyorlar. Burada selin meydana geldiği ilk saatten itibaren devletin üst düzey yetkilileri geldiler, gerekli tüm adımları attılar. Allah´a çok şükür ne gerekiyorsa yapılacak. Devletimiz çok güçlüdür. Ben hepinize 'geçmiş olsun' diyorum" diye konuştu. 
AFAD Başkanı Sezer, ardından evleri yıkılan ve ağır hasarlı olanların geçici barınağı konteyner kenti ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Esenyamaç´taki incelemelerin ardından Sezer ve beraberindekiler, 23 Şubat 2020'de İran´ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne geçti, depremzedeler için yapılan kalıcı konut inşaatında incelemelerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2021-10-23 17:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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