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Van’da ekmek zammı ne fırıncı esnafını ne de vatandaşı memnun etti

İHA

Van’da ekmek zammı ne fırıncı esnafını ne de vatandaşı memnun etti

Van’da ekmeğe yapılan 30 kuruşluk zam ne fırıncı esnafını ne de vatandaşları memnun etti.
Van’da ocak ayından itibaren 1 lira 50 kuruştan satılan 210 gram ekmek, uygulanan zamla birlikte 1.80 lira oldu. Ekmeğe yapılan 30 kuruşluk zam ne fırıncı esnafını ne de vatandaşı memnun etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Osman Tuncil, 11 aydan beridir ekmeği 1 lira 50 kuruştan sattıklarını ifade ederek, “11 ay önce zam talebinde bulunduk. O zaman maliyetimiz 1 lira 61 kuruş çıktı. Ancak pandemi ve bölgemizin şartlarını göz önünde bulundurarak ve bir miktar zarara girerek 1 lira 50 kuruştan 11 aydan beri satıyorduk. Yaklaşık 3 ay sonra Hakkari 1,75 TL’den ekmeği sattı ve biz yine 1,5 TL’den satmaya devam ettik. İki ay önce fiyat tarifesi başvurusunda bulunduk. Çünkü hakikaten borçlandık ve girdiler aşırı derecede yükseldi. 1 lira 83 kuruşluk bir maliyetimiz çıktı. Yine aynı durumları göz önünde bulundurarak, en azından 33 kuruşluk zararımızın 30’unu o şekilde giderelim, 3 kuruş zararla bir süreliğine devam edelim dedik. Çünkü ilimizin şartlarını, durumlarını, insanlarımızın çok ekmek tükettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla kar oranımızı daha düşük oranda tutarak, zararımızın 30 kuruşunu karşılamış olduk ama istediğimiz zammı da alamadık” dedi.
Şu anda 3840 ilde 200 gram ekmeğin 2 TL’den satıldığına dikkat çeken Tuncil, “Ekmek İstanbul’da 2,5 TL’ye çıktı. Un, doğalgaz, elektrik, susam ve yağa zam geldi. Bu nedenle bunu artık kaçınılmaz gördük ve kar oranımızı sıfırladık. Şu anda bir süreliğine 1 lira 80 kuruştan gidelim dedik. Esnafımız gerçekten fedakarlık yaptı. Fiyat tarifemizi dağıttık. Kimi esnaf hemen uygulamaya başlarken kimi esnaf ise pazartesi günü uygulamaya gidecek. Biz şu anda sadece zararımızın bir kısmını gidermiş olduk. Bir süreliğine böyle devam edeceğiz. Bıçak kemiğe dayanırsa eğer tekrar talepte bulunacağız” ifadelerini kullandı.
10 yıldır sektörde olduğunu ifade eden Mehmet Yavuz isimli fırıncı ise bekledikleri bir zam olmadığını belirterek, “Ekmek en azından 2 TL olması gerekirdi. Diğer bütün ürünlere gelen zamlar yüzde 100 olurken ekmeğe yüzde 30 zam yapıldı. Bu zam o açığı da kapatmıyor ama elimizden gelen bir durum değil. Yönetim o şekilde karar verdi. Bizde mecburen uymaya çalışıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Hak neyse o verilsin” dedi.
Osman Bilici isimli fırıncı da, bekledikleri bir zam olmadığını söyleyerek, “Maliyetin yüksek olduğu bu zamanda 30 kuruş çok büyük zam değil. Vatandaş da kendi açısından haklı olabilir ama nisan ayından bu yana 130 TL olan unun şu an 200 TL’yi bulan bir fiyatı var. Bunun yanında yağın tenekesi 300 TL’yi geçti. Maliyet yüksek olunca ekmeğe bu kadar küçük bir zam yapılması beklediğimiz bir durum değildi. Vatandaş için büyük bir zam olabilir. Ama esnaf açısında maliyet çok yüksek olduğu için taleplerimizi karşılamıyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan, zamdan memnun olmayan vatandaşlar da, “Zam üstüne zam, her gün zam. Günde 15 TL ekmeğe veriyordum zam gelse 18 TL vereceğiz. Millet ne yapsın. Vatandaş da kendi açısından haklı esnaf da kendi açısından haklı” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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