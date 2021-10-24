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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da açılan sağlık merkezi 15 farklı birimle hizmet veriyor

İHA

Van’da açılan sağlık merkezi 15 farklı birimle hizmet veriyor

– Van’da 15 farklı birimle hizmet veren Clinic Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı.
Sağlık merkezi ile ilgili açıklamada bulunan merkezin kurucusu Fizyoterapi Uzmanı Erdal Tutan, 15 yıllık İstanbul, Roma ve Amerika deneyimlerinden sonra Van’a geldiğini ifade ederek, bu yatırımı Van’da yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Van’da sağlık açısından bir açıklık gördüğünü ve o açığı doldurmak için böyle bir merkez kurduğunun altını çizen Tutan, “Merkezin içinde fizyoterapi, beslenme terapisi, psikoterapi, ego terapi, konuşma ve işitme terapileri gibi birçok bölüm var. 12 gün önce
açılmamıza rağmen gelen taleplerden çok memnunuz” dedi.
Bir yatırımcı olarak bakıldığında Van’ın belki iyi bir yatırım yeri olmadığının farkında olduğunu aktaran Turan, “Van en iyi alternatif değil ama bizim için lazımdı. Biz buralıyız, burada yaşıyoruz ve birçok insan bu ihtiyaca ulaşamıyordu. İstanbul, İzmir ya da büyük bir şehirden başlamak daha mantıklıydı ama burada kendi insanımız için yaptık. Bu sadece bir yatırım amacıyla yapılan bir girişim değildi. Yöre halkına borcumuz vardı ve yapmak istiyorduk. Daha önce yapmayı düşünüyordum ama eğitimlerin uzun sürmesi nedeniyle bugüne nasip oldu” ifadelerini kullandı.
Clinic Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin Türkiye’nin tek kapsamlı sağlık merkezi olduğunu belirten Tutan, “Hiçbir ilde bu kadar bölümün olduğu herhangi bir sağlık merkezi yok. Yaklaşık 15’e yakın birimimiz var ve en az 6 ila 7’si çok nadiren ulaşılan
hizmetler. Biz çok zorlandık ama o uzmanlara ulaştık. 25’in üzerinde uzman, 5 idari personel ile hafta boyunca her gün sabah
08.0022.00 arası hizmet veriyoruz. Şu anda bütün alanlara yoğun bir talep var. Özellikle konuşma terapisi ciddi bir sorundu ve o açığı kapattığımızı düşünüyorum. Fizyoterapi hizmetleri ve diğer bütün sağlık hizmetlerine Van’ın ciddi bir ihtiyacı vardı. Bir başlangıç yaptık ve mutluyuz” diye konuştu.
Hedeflerinin ileride bir marka haline gelmek olduğunu sözlerine ekleyen Tutan, “Burada bir iş modelimiz oluştu. Buradan yola çıkarak belki bir marka haline gelebiliriz. Bunlar tabi uzun dönem planlarımız arasında. Öncelikle burada bir kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında kurumsal anlaşmalar yapıyoruz. Okullarla, spor kulüpleri ile çalışmalarımız var. Spor sağlığı üzerine, spor psikolojisi üzerine ayrı çalışmalarımız var. Yine beslenme üzerine farklı gruplar için çalışmamız var. Eğitim ve seminerlerin yanı sıra toplum sağlığı için ücretsiz eğitimler yapıyoruz” dedi.
Korona virüs pandemisinin olduğu bir süreçte böyle bir merkez açmanın risk olduğunu da belirten Tutan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pandemi riskti ama bunu ertelemek de daha sağlıklı değildi. Tabii ki bu dönemde insanlar daha çok geri çekilmeye, karar
alma konusunda durmayı tercih ediyor. Ama ben bir girişimciyim bu fırsattan öte ihtiyaçtı. Bende onu gördüğüm zaman duramadım ve hemen işe koyuldum. Yapı itibarıyla bütün hizmetlere müsait bir yer haline geldi. Burası çok özel tasarlandı. Sadece hastalara hizmet etmek değil, burada zaman geçiren personel için de düşünüldü. Birçok oturma ve çalışma alanları
oluşturuldu. Bir sosyolog, psikolog, PDR uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, rekreasyon uzmanı bunlar birlikte çok daha verimli
çalışmalar yapabiliyorlar. Onları bir ekip olarak bir yerde tutmak bizim en güçlü tarafımızdır. Bütüncül bir yaklaşımımız var. Buraya gelen bir misafirimizi bazen 45 uzmanla görüştürüyoruz. Bu yaklaşım, biraz yurt dışındaki genel bir yaklaşımın yansıması açıkçası. Burası sadece bir fizyoterapi kliniği de olabilirdi ama başarımızı çok etkiliyor onlar.”
İki kattan oluşan merkezin 600 metrekarelik bir alanda oluşturulduğunu ifade eden Tutan, merkezde iki bekleme salonu, 8
oda, toplantı salonu, mutfak gibi birçok alanın yer aldığını söyledi. 1 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yaptığına da değinen Tutan, “Evdeki hesap hiçbir yere uymadı. Tahminimin 4 katı üzerinde bir yatırım oldu. Ben bu yatırımı yaparken bunun geri dönüşü ile ilgili bir karar üzerinden yatırım yapmadım. 1520 yıllık bir yatırım yapmış oldum. Harcamalarımız çok rahatsız etmedi. Geri döner mi dönmez mi kaygısı yaşamadım. Yapmak istediğimiz çok şey var. Van için, bölge için çok fazla çalışmamız var. İnşallah bunları yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Ben bu çerçevede merkezimizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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