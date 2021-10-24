Van'da, arazide 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarma tarafından arazide gizlenmiş plastik kaplara yerleştirilmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'nde arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Yapılan aramada, araziye gizlenmiş 13 plastik kap içerisinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-24 10:42:21



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