Erciş ve Tuşba’daki öğrenciler Akdamar Adası’nı gezdi

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Van’ın Erciş ve Tuşba ilçesindeki öğrenciler, polisin organizasyonuyla Akdamar Adası’nı gezdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Bizimle Gülümse Van" projesi kapsamında öğrenciler deniz otobüsüyle Akdamar Adası’na götürüldü. Adayı ve buradaki kiliseyi gezen öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi. Erciş ve Tuşba ilçesinden gelen 72 öğrenci ve 4 öğretmen, kültür gezisinin ardından adadan ayrıldı.

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