Muradiye’de ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı

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– Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar’ın katılımıyla 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Yavuz Selim Ortaokulunda düzenlenen ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisinin açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve okul müdürleri katıldı. Fuarda 27 öğretmen ve 77 öğrenci tarafından hazırlanan 25 proje büyük ilgi gördü. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, projeleri tek tek ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere yaptıkları projelerden dolayı teşekkür etti.

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