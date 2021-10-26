Otomobil takla attı: 2 yaralı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ÇaldıranDoğubayazıt karayolu üzerindeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FD 9647 plakalı Renault Fluence marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.