Dünya üçüncüsü milli kick boksçu Ersayar’a coşkulu karşılama

– İtalya’da yapılan şampiyonada dünya üçüncüsü olan Vanlı milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, memleketinde davul zurnayla karşılandı.

İtalya'nın Jesolo kentinde yapılan Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil eden milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, İranlı rakibini yenerek üçüncü oldu. Antrenör Barış Aydın gözetiminde ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında büyük başarı sağlayan Ersayar, Van Ferit Melen Havalimanı'nda davul zurnayla karşılandı. Türkiye adına yabancı ülkelere karşı yarışmanın gurur verici olduğunu söyleyen Ersayar, “Ben ve hocam gece gündüz demeden çalıştık. Ülkeme üçüncülükle değil birincilikle gelmek isterdim. Gelecek yıl ülkeme ve şehrime şampiyonlukla dönmeyi planlıyorum. Daha önceki karşılaşmalarda birçok defa şampiyon oldum. Türkiye ve Avrupa şampiyonası gibi birçok dalda şampiyon oldum ama gerçekten bu başka bir duygu, yaşanması gerekiyor. Orada ülkeni temsil ediyorsun, çok ayrı bir duygu” dedi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Ersayar, “Başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’a ve ekibine, beni çalıştıran ve emek veren Barış Aydın Hocama, bunun yanı sıra Hüseyin Hocama da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.