Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi 153 kaçakçılık olayıyla ilgili 232 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 123 kilo eroin ile 18 bin 386 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 120 Ekim 2021 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele, kamu düzeni ve esenliğini, halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla birçok operasyon faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “120 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 153 kaçakçılık olayı meydana gelmiş, icra edilen faaliyetler sonucunda; 123 kilogram eroin, 404 gram metamfetamin, 457 gram esrar, 18 bin 386 paket kaçak sigara, 1 adet tabanca ve 1 adet kaleşnikof silah ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylarda 232 şüpheli gözaltına alınarak şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, yargılanmaları devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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