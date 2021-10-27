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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu’nda yol ve alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

İpekyolu’nda yol ve alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kent merkezinde başlattığı yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalarda bazı grup yolları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. İrfan Baştuğ Caddesi’nin tamamı ile Hastane Caddesi’nin bir kısmında asfalt ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra Yüzbaşıoğlu, Küçük Cami Caddesi ile Kent Otel, Uğur, Balcılar, PTT, Köfteciler ile Meydan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sokaklarındaki çalışmalar tamamlandı. Bu çalışmalarda bazalt döşemenin yanı sıra Ankara bordur, bazalt oluk ve asfalt çalışması uygulandı. Öte yandan Şerefiye Mahallesi Vali sokak, Hacı Osman sokak ve Kültür sokakta da çalışmaları ile PTT sokağın ikinci kısmı ve Cumhuriyet Caddesinde bogonit taş, bazalt kaldırım çalışmaları devam ediyor.
“Vatandaşlarımızın rahatı ve refahı için çalışmalarımız devam edecek”
Çalışmalarla ilgili İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi olan İpekyolu ilçesinin tüm bölgelerindeki ulaşım ağının nitelikli, modern ve konfor seviyesinin yüksek olması için çalışmaların gecegündüz sürdüğü belirtilerek, “Belediye Başkan vekilimiz Sayın İhsan Emre Aydın’ın talimatları doğrultusunda büyük bir azim ve kararlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak, modern bir kent görüntüsüne yakışmayan sorumluluk alanımızda olan bütün ana ve ara yollarda alt yapı ve asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın rahat ve refahı için çalışmalarımız devam edecek” denildi.

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