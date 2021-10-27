Enerji hatlarında kış hazırlığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji hatlarında kış hazırlığı

DHA

Enerji hatlarında kış hazırlığı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da elektrik dağıtım şirketinin ekipleri, kar yağışı öncesi herhangi bir enerji sorununun yaşanmaması için yoğun çalışma yürütüyor. 3 ilçe ile 28 kırsal mahalleye alternatif enerji nakil hattı çeken ekipler, soğuk hava ve engebeli arazi nedeniyle zor şartlarda çalışıyor.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı bölgelere at sırtında, kar motoru ya da paletli araçlarla giderek hizmet veriyor. Kış aylarında enerji sıkıntısının sık sık yaşandığı Van'ın Özalp, Saray, Gürpınar ilçeleri ile 28 kırsal mahalle için de alternatif enerji nakil hattı çekilmeye başlandı. Özalp ilçesi Mollahasan bölgesinde 2,5 aylık çalışma sonucu alternatif 55 kilometrelik enerji nakil hattı bitme aşamasına geldi. 1980'li yıllarda dikilen ağaç direk ile çekilen hattın yerine demir direkler konuldu. Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, dondurucu soğukta zaman zaman yakılan ateşin önünde ısınmaya çalışıyor. Çekilen yeni hat ile yüksek veya orta gerilimde bir kesintinin yaşanmaması hedefleniyor.
'367 MİLYONLUK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUYORUZ'
VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Özdemir, "Van genelinde 276 kilometre enerji nakil hattı 2021 yılı içerisinde inşa etmekteyiz. Bunun yanında 221 kilometre şehir şebekesi, yer altı şebekesi yapılmakta. 84 trafo ilavesi, 2 bin adet yeni abone bağlantı hatları, 87 adet köy şebekesi yenileme, 125 kilometre yeni aydınlatma şebekemiz var. Bunların hepsini hesapladığımız zaman, 367 milyonluk bir yatırım gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.
'YENİ HATLAR SAYESİNDE KESİNTİSİZ ENERJİ SUNULACAK'
Gürpınar, Özalp ve Saray ilçeleri ile güzergahtaki kırsal 28 mahalle için alternatif enerji nakil hattını devreye sokulacağını ifade eden Özdemir, "Bu hat, yaklaşık 55 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Burada 68 trafo postasına kesintisiz enerji vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında Bahçesaray, Çatak, Erciş, Çaldıran, Muradiye ve Başkale'de de buna benzer alternatif enerji nakil hatalarımızı inşa ediyoruz ve şu an bitme aşamasında. Vatandaşlarımızın kesintisiz enerji taleplerini, bundan sonra yerine getirilecektir. Tabii bu çalışmalar olmadan önce 1980'li yıllarda yapılan ağaç direkli şebekelerin dağlardan geçmesi ve yüksek yerlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle sık sık köylerimiz günlerce enerjisiz kalıyorlardı. Yaptığımız bu yeni hatlar sayesinde artık vatandaşlarımıza sürekli ve kesintisiz enerji sunulacaktır" diye konuştu.
'KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI YÜZDE 37'YE DÜŞTÜ'
Van genelinde kaçak elektrik kullanımının da azaldığını belirten Özdemir, "2013 yılında şirketin devralınmasıyla beraber Van genelinde kaçak elektrik kullanımız yüzde 65 civarıydı. Şu anda bu ay itibarıyla kaçak kullanımı yüzde 37 civarında. Kaçak oranın düşüşü de akıllı şebekelerle sağlanıp önüne geçildi. Bir de vatandaşlarımız artık kul hakkına girdikleri için kaçak enerji kullanımında hemen hemen vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-10-27 09:53:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpekyolu’nda yol ve alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER İpekyolu’nda yol ve alt yapı çalışmaları aralıksız ...
Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye’de beton yol yapıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye’de beton yol ...
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu yılın son toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Van Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu yılın son ...
Milletvekili Arvas: “Tarımsal desteklerden ve küçük esnaftan vergi alınmayacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Tarımsal desteklerden ve küçük ...
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Cumhurbaşkanına teşekkür Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “One minute’ ile ortaya konulan tavır gibi onurlu bir tavır konulmuştur”
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Cumhurbaşkanına ...
Van’da yargılanan PKK’lı teröriste hapis cezası
YEREL HABERLER Van’da yargılanan PKK’lı teröriste hapis cezası
AK Parti’li Sabırlı’dan hasta ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti’li Sabırlı’dan hasta ziyareti
Van polisi ‘yasa dışı bahis’ konusunda vatandaşı uyardı
YEREL HABERLER Van polisi ‘yasa dışı bahis’ konusunda vatandaşı ...
Van'da 123 kilo uyuşturucu ile 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 123 kilo uyuşturucu ile 18 bin paket kaçak ...
Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi 153 kaçakçılık olayıyla ilgili 232 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi 153 kaçakçılık ...
Van'da 33 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 33 kaçak göçmen yakalandı
Dünya üçüncüsü milli kick boksçu Ersayar’a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Dünya üçüncüsü milli kick boksçu Ersayar’a coşkulu ...
Van’da 33 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 33 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da '6.Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER Van'da '6.Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' ...
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı
Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan bebek, ...
Van'da, mağarada teröristlerin yaşam malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, mağarada teröristlerin yaşam malzemeleri ele ...
Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı
YEREL HABERLER Polis helikopteriyle sevk edilen bebek kurtarılamadı
Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
(Özel) İranlı yönetmen Van’da dizi çekimine başladı
YEREL HABERLER (Özel) İranlı yönetmen Van’da dizi çekimine başladı
Muradiye’de ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı
YEREL HABERLER Muradiye’de ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı
Başkan Süer, şeker pancarı üreticileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Süer, şeker pancarı üreticileriyle buluştu
Van’da ‘komşuluk ölmedi’ dedirten yardım 40 yıldır kirada oturan anne, komşularının desteğiyle ev sahibi oldu Van’da 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anneye komşularından anlamlı destek
YEREL HABERLER Van’da ‘komşuluk ölmedi’ dedirten yardım 40 yıldır ...
Aynı gün Süphan ve Nemrut'a tırmanarak zirve yaptılar
YEREL HABERLER Aynı gün Süphan ve Nemrut'a tırmanarak zirve yaptılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.