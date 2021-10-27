Tuşba Belediyesi’nden ‘komşuluk ölmedi’ dedirten kampanyaya destek

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, komşularının destekleri ile Demir ailesine alınan evin eksik olan yer seramiği, parke, kapı ile pencere korkuluklarının yapılması talimatını verdi.

Yaklaşık 2 yıl önce eşinin yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayatını kaybetmesiyle 4 çocuğu ile yalnız başına kalan 47 yaşındaki Hanife Demir’e komşuları ile hayır kurumları el uzattı. Adeta ‘komşuluk ölmedi’ dedirten bir kampanya ile Demir ailesinin 19 yıldır kirada kaldığı evi satın alan komşuları, kendilerine teslim ettiler. Bir kısmı hayır kurumları tarafından onarılan evin geriye kalan eksikleri ise Tuşba Belediyesi tarafından tamamlanacak.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın, direktifleri ile mahalleye giden Başkan Vekili Mehmet Şirin Oflas ve Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, Hanife Demir’i evinde ziyaret ettiler. Hanife Demir’den evin eksikleri ile ilgili bilgi alan Başkan Vekili Oflas, Tuşba Belediyesi olarak eksik olan ihtiyaçların giderilmesini üstleneceklerini söyledi.

Gönül belediyeciliği ile hizmet veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın Ankara’da olmasına rağmen hemen aileyi ziyaret ederek yapılması gereklerin derhal yerine getirmeleri için talimat verdiğini ifade eden Oflas, “Başkan yardımcımız ile birlikte zaman kaybetmeden ailemizi ziyaret ederek yıllarca kirada kaldıktan sonra komşularının destekleri ile aldıkları evlerinin eksiklerini yerinde tespit ettik. Zaten belediyemizden yardım alan bir ailemiz olduğu için kendilerini tanıyoruz. Başkanımızın Salih Akman’ın fakir fukaraya yardım etmesi konusundaki hassasiyeti de kamuoyu tarafından çok iyi biliniyor” dedi.

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