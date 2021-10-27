Muradiye'de bilim projeleri devam ediyor

Van'ın Muradiye ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarıları devam ediyor.

Muradiye ilçesinde bulunan Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları gerçekleştirildi. Açılışa Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Talat Toy, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Eşref Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Talay, Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi Müdür Yıldırım Mehmetağaoğlu ve okul müdürleri katıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi Bilgisayar Teknolojileri öğretmeni ve TÜBİTAK yürütücüsü İdris Köse, “Muradiye Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi'nin bilişim teknolojileri öğretmeniyim aynı zamanda TÜBİTAk 4006 proje yürütücüsüyüm. Okulumuz da bugün 4006 TÜBİTAK fuarı açılışını gerçekleştirdik Fuarımızda 21 proje bulunmaktadır. 25 öğretmen ve 50 öğrencimiz görev almaktadır. Öğrencilerimiz fuar alanına gelen misafirleri projelerini tanıtmaktalar. Fuarımız 2 gün sürecektir” dedi.

Okul öğrencilerinden Zerda Çelik ise, "Bu gün okulumuzdan düzenlenen 4006 TÜBİTAK bilim fuarında görev almaktayım. Ekip arkadaşlarım ile birlikte atık pet şişelerinden sokak hayvanları için barınak yaptık. Projemiz gelen misafirler tarafından beğenildi. Projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımız da devam edecektir" dedi.

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