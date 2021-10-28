Elif pastaneleri 4 şubesiyle vatandaşlara hizmet veriyor

Van’da yaklaşık 20 yıl önce kurulan Elif Pastaneleri, kentin farklı noktalarına kurduğu 4 şubesiyle vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

2002 yılında Van’da kurulan Elif Pastaneleri, yaklaşık 20 yıldır hizmetini aralıksız sürdürüyor. Kentin 4 farklı noktasında yaklaşık 90 personel ile hizmet veren Elif Pastaneleri, sunduğu kalite ile vatandaşların gönlüne adeta taht kurdu.

20 yıllık başarı öyküsü ile ilgili konuşan Elif Pastaneleri İşletmecisi Cevdet Gümüştaş, “Yaklaşık 25 yıldır bu meslekteyim ve bu mesleğin mutfağında yetiştim. Başarımın çoğunu belki de bu bilgi ve birikimime borçluyum” dedi.

Kentin farklı noktalarına kurduğu şubelerle istihdama da katkı sunduğunu dile getiren Gümüştaş, “Şu anda Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki merkez şubesi başta olmak üzere Havaalanı Kavşağı, Eski Emniyet Bulvarı ve Organize Sanayi Bölgesi kavşağındaki 4 şubesiyle Elif Pastaneleri bünyesinde yaklaşık 80 kişi çalışıyor. Bu istihdama sunduğumuz katkı elbette ki yüzümüzü güldürüyor. Ama hedefimiz daha fazla istihdam, daha fazla hizmet. Bir büyükşehir olması nedeniyle ilimiz de buna müsait. Talep te var. İnşallah ileriki süreçte daha fazla istihdam için iş alanları oluştururuz” ifadelerini kullandı.

Elif Pastaneleri, geniş ürün yelpazesi ve yenilenen yüzüyle müşterilerine konforlu hizmet verdiğini de dile getiren Gümüştaş, “Şubelerimizde her türlü baklava çeşitleri, kuru ve yaş pasta, sütlü ürünler, poğaça, börek ve simit olmak üzere her türlü unlu mamuller bulunmaktadır. Bunun yanında vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte gelip oturabileceği nezih ortam ve deneyimli personellerimizle halkımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

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