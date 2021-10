TKDK’dan Van’a 293,5 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, 2011 yılından bugüne kadar IPARD programları kapsamında 293,5 milyon TL’lik bir yatırımın sözleşmeye bağlandığını belirtti.

2011 yılından bugüne kadar yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulunan TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, amaçlarının ortak tarım politikası ile Avrupa Birliğine katılım sürecindeki ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, bu yönde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Bu yatırımları desteklemekle aslında fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Başak, “Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını, tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmeyi bu işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini arttırmayı, çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında Avrupa Birliği standartları ile uyum sağlamayı, kırsal alanlarda yaşam kalitesini geliştirmeyi ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı, yeni iş olanakları oluşturmayı, istihdamı sağlamak ve bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyetleri yükseltip kırsal nüfusun azalmasının önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi.

16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği ile KDV ÖTV muafiyetlerinin sağlandığını dile getiren Başak, “Bu amaçlar doğrultusunda tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda süt, kırmızı et ve kanatlı yatırımları, etsüt işleme ve pazarlama yatırımları, meyvesebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbiaromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, zanaatkarlık, kırsal turizm, yenilebilir enerji gibi alanları kapsayan 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği ile KDV ÖTV muafiyetleri sağlanıyor. Bunun yanında kadın yatırımcılara sıralamada ilave puan, 40 yaş altı genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde yüzde 5 ek hibe desteği ile IPARD programlarında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık da yapılıyor” ifadelerini kullandı.

2011 yılından itibaren 349 adet yatırımın sözleşmeye bağlandığına dikkat çeken Başak, “Toplam yatırım tutarının 290,30 milyon TL olduğu bu yatırımlar, 150,30 milyon TL’lik hibe desteği almaya hak kazandı. Bu desteklerde 90,80 milyon TL’lik kısmı ödenirken geriye kalan 59,50 milyon TL’lik kısmı ise en kısa zamanda ödenecektir” diye konuştu.

TKDK yatırımları kapsamında Van’a yapılan yatırımlara da değinen Başak, “Van’da 20 süt üretim tesisi, 37 besi çiftliği, 1 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt işleme tesisi, 5 kırmızı et işleme tesisi, 2 kanatlı et işleme tesisi, 2 meyvesebze işleme, soğuk hava deposu, 5 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 238 arıcılık projesi, 1 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler projesi, 33 kırsal turizm tesisi, 4 su ürünleri üretim tesisi kazandırıldı. Bu çerçevede ilerleyen süreçte açıklanacak çağrı ilanlarıyla ilgili desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcılarımızı kurumumuza bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.