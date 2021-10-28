Van’da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Van’ın Edremit ilçesinde tır ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, EdremitGevaş karayolu üzerinde bulunan Çiçekli Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 AEK 273 plakalı Mercedes Actros marka tır ile 12 AN 360 plakalı Ford marka kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, jandarma, sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlardan yola dökülen yağ ve yakıt, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli su ile temizlendi. Kaza yapan araçlar olay yerinde kaldırıldıktan sonra kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı.

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