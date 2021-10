Van’dan Cumhuriyet bayramı mesajları İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan 29 Ekim mesajı

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, Cumhuriyet Bayramı mesajında, milletin tarih boyunca baskıya ve dayatmalara asla rıza göstermediği, karşılaştığı bütün zorlukların üstesinden geldiğine, sarsılmaz cesareti ve destansı fedakârlıklarıyla her türlü zorluğu aştığını dile getirdi. Mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir coşku, mutluluk ve gurur içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özünde var olan bağımsızlık ve hürriyet aşkının, güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. Zira milli mücadelemizin merkezinde yer alan vatan, ezan, bayrak ve hürriyet gibi kavramlar, inancımızın vazgeçilmez ilkeleridir. Bu inanç devam ettiği müddetçe vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiçbir saldırı, kardeşliğimizi, birlikberaberliğimizi hedef alan hiçbir girişim başarıya ulaşamayacaktır. Şimdi bize düşen görev, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ecdadımızın uğruna can verdiği değerlerimizi yaşatmak ve onları gelecek nesillere aktarmaktır" ifadelerine yer verdi.

Aydın, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri, minnetle yad ederek, "Millî mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve millet yolunda canını seve seve feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadeleri kullanıldı.



HMN

