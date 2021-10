İpekyolu'nda kadınların yaptıkları ürünler sergilendi

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara katılanların yaptıkları ürünler sergilendi.

ADEM kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları birbirinden güzel ürünler, VanŞişli Öğretmenevinde "Yıl Sonu Sergisi" ile ziyaretçilerin beğenisine sundu. Serginin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe jandarma, ilçe emniyet müdürü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilmez ve Kaymakam Aydın, el emeği ürünlerini inceleyerek kursiyerleri tebrik etti.



"Kadınlar ev ekonomisine katkı sağlamaktadır"

İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamada, "Merkezimizde kuaför, dikiş, trikotaj, ev tekstili, iğne oyası, tel kırma, ahşap boyama, dantel, örgü, makine nakışı, okuma yazma, bilgisayar okuryazarlığı, çocuk bakım meslek elemanı, hasta ve yaşlı bakım elemanı, pilates, işaret dili, trikotaj, anasınıfıkreş, aşçılık, Kuranı Kerim okuma ve geliştirme olmak üzere mesleki ve teknik eğitimler verilmektedir. Mesleki ve teknik eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilmektedir. Mesleki eğitimlerle temel becerilerini geliştiren, işi öğrenen kadınlar ev ya da küçük bir atölye ortamında mesleklerini icra ederek ev ekonomisine katkı sağlamaktadır" denildi.



"Seminer ve faaliyetlere her yıl ortalama 2 bin kişi katılıyor"

Kursiyerlerin aldıkları sertifika ile iş sahibi olabileceklerini ya da kendi iş yerlerini açabileceklerini belirten açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Aynı zamanda merkezimizde sosyokültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Merkezde gezi, piknik, kurum ziyaretleri, sergi, aile ziyaretleri gibi sosyal faaliyetlerle kadınların hayata aktif katılarak sosyalleşmesine destek verilmektedir. Ayrıca kadın hakları, aile içi iletişim, çocuk eğitimi sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, doğum kontrol yönetimleri, hijyen, milli ve manevi değerler konusunda seminer düzenlenerek kadınların kendilerine olan güvenleri arttırılarak daha özgür bir şekilde sosyal hayata katılmaları sağlanmaktadır. Merkezimiz de ortalama her yıl bin kişi kurslara katılıp sertifika almaktadır. Dolaylı olarak yani seminer ve faaliyetlere her yıl ortalama 2 bin kişi katılmaktadır."

