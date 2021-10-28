Van’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu

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Van’da, Cumhuriyet’in 98’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

(ATL



HMN



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