Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

İHA

Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Eğitim Köşkü öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ile kutladı.
İpekyolu Belediyesi ilçede yapılan yol, kaldırım çalışmalarının yanı sıra çocukların geleceği içinde anlamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bostaniçi mahallesinde çocuk ve kadınların geleceğine dokunmak için hizmete açılan Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde anneler meslek edinirken çocukları da köşk içinde bulunan kreşte profesyonel hocalar tarafından eğitim görüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik ise renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan, “Bize bu günleri görmeye, bu vatan üzerinde yaşama imkanı sunan aziz şehitlerimize rahmet ve saygıyla anıyor ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bostaniçi Eğitim Köşkü kreş sınıfında çocuklarımızla bir araya gelip bu özel günde etkinlikler gerçekleştirdik. Cumhuriyet Bayramımızın ne demek olduğunu, Cumhuriyetimizin bize kattıkları şeyler nelerdir bununla ilgili konuşmalar ve etkinlikler düzenledik. Burada etkinlik yaptığımız çocuklar, kurslarımızsa meslek edinme faaliyetlerinde eğitim gören kadınlarımızın çocukları. Burada 15 minik çocuğumuz eğitim görmekte, öğretmenlerimiz üniversite bölüm mezunu, eğitimini tamamlamış, kedilerini geliştirmiş öğretmenler arasında seçilmiş ve burada faaliyetlerini devam ettiren kişilerden oluşmakta. Bostaniçi mahallesi Van’ın eğitim seviyesinin gerilerde olduğu bir mahalle, eğitim köşkümüz burada bu eksikliği gidermek ve fırsat eşitliği sunmak adına oluşturulmuş bir eğitim yuvası. Tüm ihtiyaçları İpekyolu Belediyesi tarafından karşılanan başarılı bir eğitim merkezi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Van’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk ...
Van’da Nahar Aşıbeyaz Restaurant gerçekleştirilen görkemli bir açılışla hizmete başladı
YEREL HABERLER Van’da Nahar Aşıbeyaz Restaurant gerçekleştirilen ...
İpekyolu'nda kadınların yaptıkları ürünler sergilendi
YEREL HABERLER İpekyolu'nda kadınların yaptıkları ürünler sergilendi
Van’dan Cumhuriyet bayramı mesajları İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Van’dan Cumhuriyet bayramı mesajları İpekyolu ...
Van Gölü´nde `canavar´ heyecanı
YEREL HABERLER Van Gölü´nde `canavar´ heyecanı
Van’da mobil trafik eğitim tırında 8 okuldan katılan 720 öğrenciye eğitim verildi
YEREL HABERLER Van’da mobil trafik eğitim tırında 8 okuldan katılan ...
Van’da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Van’da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı Faruk Alpaslan; "Odanın bugün itibariyle 1 milyon 49 bin lira icrası var" "1 milyon 118 bin 480 TL de SGK borcu, 756 bin lira vergi borcu var”
YEREL HABERLER Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası ...
Van Büyükşehir zabıtası fırınları denetledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir zabıtası fırınları denetledi
TKDK’dan Van’a 293,5 milyon TL’lik yatırım yapıldı
YEREL HABERLER TKDK’dan Van’a 293,5 milyon TL’lik yatırım yapıldı
İpekyolu’nda kadınlar meslek sahibi oluyor Nazan Sare Aslan: "Biz her zaman kadınlarımızın yanındayız"
YEREL HABERLER İpekyolu’nda kadınlar meslek sahibi oluyor Nazan Sare ...
Yaban domuzunu ‘Van Gölü Canavarı’ sandılar
YEREL HABERLER Yaban domuzunu ‘Van Gölü Canavarı’ sandılar
Elif pastaneleri 4 şubesiyle vatandaşlara hizmet veriyor
YEREL HABERLER Elif pastaneleri 4 şubesiyle vatandaşlara hizmet ...
Van polisinden trafik eğitimi
YEREL HABERLER Van polisinden trafik eğitimi
Van Büyükşehir Belediyesinin işe alacağı 50 mevsimlik işçi için kuralar çekildi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin işe alacağı 50 mevsimlik ...
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Silahtaroğlu Vanspor FK: 1 Zonguldak Kömürspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur: Silahtaroğlu Vanspor FK: ...
Gürpınar Belediyesi sıfır atık projesi ile örnek belediyecilik sergiliyor
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi sıfır atık projesi ile örnek ...
VASKİ’den borç yapılandırma açıklaması
YEREL HABERLER VASKİ’den borç yapılandırma açıklaması
Özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel, METYAP ile sağlanacak Van’da METYAP tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Özel sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel, ...
Muradiye'de bilim projeleri devam ediyor
YEREL HABERLER Muradiye'de bilim projeleri devam ediyor
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi ...
Tuşba Belediyesi’nden ‘komşuluk ölmedi’ dedirten kampanyaya destek
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi’nden ‘komşuluk ölmedi’ dedirten ...
Enerji hatlarında kış hazırlığı
YEREL HABERLER Enerji hatlarında kış hazırlığı
İpekyolu’nda yol ve alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER İpekyolu’nda yol ve alt yapı çalışmaları aralıksız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.