Başkan Say’dan 29 Ekim mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir milletin, büyük zorluklar içerisinde var olma azmi ve kararlığıyla yeniden doğduğu gün olduğunu belirten Başkan İsmail Say, “Aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyor, bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti`nin demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacağını biliyoruz. Bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme, milli birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür. Bugün, bizi millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakılacağı gündür” ifadelerini kullandı.



“Ülkemiz dünyada ciddi kazanımlar elde etmiştir”

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının kutlanacağı 2023’e daha güçlü bir Türkiye olarak girileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Say, “Dünyada söz sahibi haline gelen ülkemiz her alanda ciddi kazanımlar elde etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişlemiştir. 100’üncü yılımız ile birlikte dünya sahnesinde daha etkin, daha güçlü bir Türkiye yer alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, birlik ve beraberliğimizin timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

