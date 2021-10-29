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Yağmura rağmen Cumhuriyetin 98'inci yılı coşkuyla kutlandı

DHA

Yağmura rağmen Cumhuriyetin 98'inci yılı coşkuyla kutlandı


VAN, HAKKARİ, BİTLİS, (DHA)CUMHURİYET´in 98´inci yılı Van, Hakkari ve Bitlis'te coşkuyla kutlandı. Hakkari ve Bitlis'te yağmur nedeniyle törenler, kapalı spor salonunda yapıldı. 
Van'da Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Valilik önünde yapılan törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Bilmez ve Tümgeneral Kurtoğlu, halkın bayramını kutladı. Vali Bilmez'in konuşması sonrası öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Tekvando ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı törende, çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene ellerine Türk bayrağı alan İranlı turistler de katıldı.
Bitlis'te ise yağışlı hava nedeniyle kutlamalar İsmail Eren Spor Kompleksi'nde yapıldı. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Mesajın ardından Vali Çağatay, bir konuşma yaptı.
'MİLYONLARI AŞAN VATANSIZ İNSANLARA KUCAĞINI AŞTI'
Vali Çağatay, cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Yaşadığımız bu kritik coğrafyadaki mevcut tüm olumsuzluklara rağmen ortak tarih, kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen cumhuriyetimiz sayesinde, bu topraklar üzerinde yaşayanlar, tasada ve kıvançta bir ve bütün olmada, ocağını ve aşını paylaşmada ne kadar kardeş olduğunu ortaya koymuş, dahası büyük bir millet ve devlet olmanın gereği ecdadı gibi milyonları aşan vatansız insanlara kucağını açmış, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı yaymaya çalışmıştır" dedi.
Hakkari'de de de havanın yağışlı olması nedeniyle kutlamalar kapalı spor salonunda yapıldı. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, kutlamalar sporcuların gösterisi ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KİYUCU-Orhan AŞAN-Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN
2021-10-29 14:13:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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