Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi

Anatolia Grup tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı’nda, Van Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı stantlar büyük ilgi gördü.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadın girişimcilere destek sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarında stant açtı. Açılışta fuarı gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantları gezdi. Stantta sergilenen ürünleri inceleyen Vali Bilmez, ürünler hakkında kadınlardan bilgi aldıktan sonra emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür edip, bol kazanç temennisinde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantlarda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kursiyer ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el işi göz nuru ürünler ile yiyecekler tanıtılıyor. 100’e yakın firma ile 250 markanın katıldığı 6. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı, 7 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel ...
Van'da ‘6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER Van'da ‘6. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' ...
Erciş’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Erciş’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Bahçesaray’da kar yağışı
YEREL HABERLER Bahçesaray’da kar yağışı
Muradiye’de Cumhuriyet Bayram coşkusu
YEREL HABERLER Muradiye’de Cumhuriyet Bayram coşkusu
Molozların arasından 11 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Molozların arasından 11 kilo eroin çıktı
Van İl Emniyet Müdürlüğünde anahtar ve araç teslim töreni
YEREL HABERLER Van İl Emniyet Müdürlüğünde anahtar ve araç teslim ...
Van’da 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi
Yağmura rağmen Cumhuriyetin 98'inci yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Yağmura rağmen Cumhuriyetin 98'inci yılı coşkuyla ...
Başkale’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Başkale’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Van’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Kaymakam Savar yapımı devam eden okulu inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Savar yapımı devam eden okulu inceledi
Başkan Memet Aslan’dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Memet Aslan’dan 29 Ekim mesajı
Tuşba Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Başkan Say’dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan 29 Ekim mesajı
Vali Ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, İpekyolu’ndaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Ve Belediye Başkan Vekili Bilmez, İpekyolu’ndaki ...
Meteorolojiden sağanak yağış, su baskını ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sağanak yağış, su baskını ve don ...
Muradiye'de 29 ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
YEREL HABERLER Muradiye'de 29 ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
Van'a 48 yeni doktor ataması yapıldı
YEREL HABERLER Van'a 48 yeni doktor ataması yapıldı
Van Gölü´nde `canavar´ heyecanı(2)
YEREL HABERLER Van Gölü´nde `canavar´ heyecanı(2)
Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla ...
Van’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Van’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk ...
Van’da Nahar Aşıbeyaz Restaurant gerçekleştirilen görkemli bir açılışla hizmete başladı
YEREL HABERLER Van’da Nahar Aşıbeyaz Restaurant gerçekleştirilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.