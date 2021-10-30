Geleceğin ebeleri, meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri, ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında video klip hazırladı.

Dünyada her 20 saniyede 1 kadına, Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Meme kanserinin önemi, riski, erken tanının önemi ve erken teşhis için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri ile akademisyenlerinden oluşan 300 kişi, farkındalık oluşturmak amacıyla kampüsün Van Gölü sahilinde video klip hazırladı.

Kampüs sahilinde kurdele koreografisi oluşturan 300 öğrenci, siyah giysileri ve yakalarındaki pembe kurdeleyle dikkat çekti. Video, kadınların ellerinde bulunan pembe balonları gökyüzüne bırakmasıyla son buldu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla video klip hazırladıklarını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Esra Sarı, “Ekim ayı, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı. Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü olarak bir video klip hazırladık. Çünkü meme kanseri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak, erken teşhis ve tedavi için oldukça önemlidir. Meme kanserini önlemede en etkili yöntem, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapmasıdır. Biz de bu video klipte kadınlardan kendi kendine meme muayenesi yapmalarını, özellikle hayatlarındaki sevdikleri tüm kadınlardan da bu muayeneyi istemelerini rica ettik. Çünkü meme kanserine karşı verdiğimiz bu savaşı ancak toplumca bilinçlenerek kazanabiliriz” dedi.

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