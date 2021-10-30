Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarparak durdu

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– Van’da direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır bariyerlere çarparak durdu.

Edinen bilgilere göre kaza, VanMuradiye karayolu üzerindeki Gedikbulak mevkide meydana geldi. Yağış nedeniyle yolun kaygan olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden plakası öğrenilemeyen tır, bariyerlere çarparak durabildi. Şoförün yaralanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

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